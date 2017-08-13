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Van Eski Milletvekili gözaltına alındı

Van’ın eski milletvekili Mustafa Bayram gözaltına alındı.

13 Ağustos 2017 Pazar 23:21
Van Eski Milletvekili gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; Van eski milletvekili Mustafa Bayram’ın gözaltına aldığı belirtildi.

Bulundurulması yasak silah ve mühimmattan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Bayram, 2 kişiyle birlikte Van’da gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada; 2 sahte plaka, 2 ruhsat tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Bayram’ın karakol basmak gibi birçok konudan da suç kaydı bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 23:21
  1. Van
  2. Mustafa Bayram
  • Efeler diyariEfeler diyari42 dk önce
    Bu ne Yani Eskiyami millet vekilimi. Vay halimize kimler Bu devletin maasini alip ahkam kesiyor. Yaziklar olsun.haram olsun Bunun gibi insanlara Gecen her kurusumuz.
Bugünkü Akit

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