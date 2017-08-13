Van Eski Milletvekili gözaltına alındı
Van’ın eski milletvekili Mustafa Bayram gözaltına alındı.13 Ağustos 2017 Pazar 23:21
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; Van eski milletvekili Mustafa Bayram’ın gözaltına aldığı belirtildi.
Bulundurulması yasak silah ve mühimmattan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Bayram, 2 kişiyle birlikte Van’da gözaltına alındı.
Evinde yapılan aramada; 2 sahte plaka, 2 ruhsat tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Bayram’ın karakol basmak gibi birçok konudan da suç kaydı bulunuyor.