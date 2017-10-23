Van depreminin sadece adı kaldı

Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması ve binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri, aradan geçen 6 yıllık sürede yapılan yatırımlarla silindi.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan, Van ve Erciş ilçesi ile birçok köyde yıkıma neden olan depremin ardından yapılan yatırımlarla kent adeta yeniden inşa edildi.

Ülke genelinde depremzede vatandaşlara yardım için seferberlik başlatılırken, o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki bakanların büyük bölümüyle depremden hemen sonra Van'a gelerek incelemelerde bulundu.

Van'dan ayrılmayarak çalışmaları yerinde yöneten bakanlar ise depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

İlk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı, ardından 14 bin tırla kente gönderilen 29 bin 500 konteynerle 35 konteyner kent kuran AFAD ekipleri, 175 bin depremzedeyi konteyner kentte barındırdı.

Depremin izleri silindi

Göçlerle adeta "hayalet kent"e dönüşen Van'da, bir ay geçmeden depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımı başlatıldı. Şehrin şantiyeye döndüğü kış mevsiminde, binlerce iş makinesi ve on binlerce işçi, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu günlerde soğuğa aldırış etmeden konutları tamamlamaya çalıştı. Evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar, depremin birinci yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ailelere teslim edildi.

Büyük felaketten bugüne kadar geçen sürede depreme dayanıklı konutların yapıldığı, modern yaşam alanlarının oluşturulduğu, sosyal tesislerin inşa edildiği Van, ekonomisi ve turizmi gelişen, okulları yenilenen, yolları genişletilen yaşanabilir bir şehir olmaya başladı.

"Bir yılda çok büyük yatırımlar yapıldı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yaptığını anımsatarak, hükümetin depremden hemen sonra yaptığı çalışmaları yakından bilen biri olduğunu söyledi.

Depremden hemen sonra hükümetin adeta Van'a çıkarma yaptığını dile getiren Zorluoğlu, depremin ardından Van'da yapılan çalışmaların dünya üzerinde başka bir örneğinin olduğunu zannetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir yıl gibi kısa sürede Van'a konuttan altyapıya, yoldan içme suyuna kadar her alanda çok büyük yatırımlar yapıldı ve kent yeniden ayağa kalktı. Depremin etkileri çok büyük oranda minimize edildi. İçme suyu 40 kilometreden getirildi. Yine TOKİ tarafından çok sayıda konut, iş yeri ve ahır yapıldı. Bu sayı 30 binin üzerindedir."

"Allah bir daha deprem göstermesin" diyen ve depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Zorluoğlu, "Devletimiz güçlü. O zaman da öyleydi şimdi de öyle. Vatandaşın her zaman yanında, eksiklikleri süratle giderecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Ben 3 ay önce göreve başladım. Depremin izlerini taşıyan yer görmedim. Yeni binalar yükseliyor." ifadesini kullandı.