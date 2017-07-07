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Van Büyükşehir Belediyespor’dan iki önemli transfer

Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig’in önemli forvetlerinden Fuat Gölbaş ve Ömer Çetinbaş’ı transfer etti.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:14
Van Büyükşehir Belediyespor’dan iki önemli transfer

Transferin flaş takımı Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig yolunda dolu dizgin ilerliyor. Şu ana kadar 11 futbolcuya imza attıran kulüp, forvet hattına iki önemli ismi transfer etti. Kulüp, geçen yıl 2. Lig’de Etimesgut Belediyespor formasıyla 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken M. Fuat Gölbaş’ı renklerine bağladı. Gaziantepspor altyapısında yetişen ve sırasıyla Hatayspor, Tokatspor, Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor ve son olarak Etimesgut Belediyespor’da forma giyen M. Fuat Gölbaş’ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.

Forvet hattına yapılan bir diğer transfer ise Ömer Çetinbaş oldu. Gelecek vaat eden genç futbolcular arasında olan 20 yaşındaki Çetinbaş, Boluspor altyapısında yetişti. Erzincan ve Gölcükspor’da top koşturan Çetinbaş, geçen sezon 3. Ligde başarılı bir sezon geçirdi.

Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, taraftarın özlediği takımı kurmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:14
  1. Gölcük
  2. Erzincan
  3. Gaziantep
  4. Kahramanmaraş
  5. Nazilli
  6. Hatayspor
  7. Van
  8. Bolu
  9. Hatay
  10. Tokat
  11. Çal
  12. Ab
  13. Büyükşehir Belediyespor
  14. Boluspor
  15. Gaziantepspor
  16. Erzin
  17. Etimesgut
  18. Kahramanmaraşspor
  19. Gölcükspor
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