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Van Büyükşehir Belediyespor’a orta saha oyuncusu

Van Büyükşehir Belediyespor, Onur Bektaş ile sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2017 Salı 19:35
Van Büyükşehir Belediyespor’a orta saha oyuncusu

3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyespor, transferlerine devam ediyor. Şuana kadar 16 futbolcuya imza attıran kulüp, PTT 1. Lig ve 2. Lig’in deneyimli futbolcusu Onur Bektaş’ı transfer etti. Futbola MKE Ankaragücü altyapısında başlayan Onur Bektaş, sırasıyla İnegöl, Tavşanlılinyit,Boluspor, Göztepe, Bandırma, Fethiye ve en son Sivas Belediyespor’da forma giydi. Orta sahada görev yapan Onur Bektaş, Van gibi büyük bir kentte futbol oynamanın önemli olduğunu kaydederek 2. Lig yolunda dişini tırnağına katarak Van Büyükşehir Belediyespor için mücadele edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:35
  1. PTT
  2. Ankara
  3. Sivas
  4. Van
  5. Bolu
  6. Büyükşehir Belediyespor
  7. Tavşanlı
  8. Boluspor
  9. Bandırma
  10. Fethiye
  11. İnegöl
  12. Ankaragücü
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