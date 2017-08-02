Van Büyükşehir Belediyesi'nden 1 milyon kişiye çorba

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevi tarafından haftanın 5 günü sıcak çorba hazırlanıyor. Aşevi aşçıları tarafından hazırlanan mercimek çorbası, sabahın erken saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çarşı merkezinde ekmek ile birlikte vatandaşa ikram ediliyor. Genellikle hasta yakınları, mülteciler, işçiler ve öğrencilere dağıtılan çorba büyük ilgi görürken, ocak ayından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiye sıcak çorba dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, “Aşevimiz tarafından ocak ayından bu yana 1 milyon kişiye sıcak çorba ikramı yapıldı. Kentin 3 ayrı noktasında dağıtığımız çorba; işçiye, mülteciye, hastaya, refakatçiye ikramımız oluyor. Yaptığımız uygulama hem bizi hem de vatandaşımızı çok mutlu ediyor” dediler.