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Van 6 yılda yeniden inşa edildi

7,2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkım yaşanan Van, 6 yılda depremin izlerinden kurtulmuş modern bir kent görünümüne kavuşturuldu.

22 Ekim 2017 Pazar 12:16
Van 6 yılda yeniden inşa edildi

Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması ve binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri, aradan geçen 6 yıllık sürede yapılan yatırımlarla silindi.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan, Van ve Erciş ilçesi ile birçok köyde yıkıma neden olan depremin ardından yapılan yatırımlarla kent adeta yeniden inşa edildi.

Ülke genelinde depremzede vatandaşlara yardım için seferberlik başlatılırken, o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki bakanların büyük bölümüyle depremden hemen sonra Van'a gelerek incelemelerde bulundu.

Van'dan ayrılmayarak çalışmaları yerinde yöneten bakanlar ise depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

İlk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı, ardından 14 bin tırla kente gönderilen 29 bin 500 konteynerle 35 konteyner kent kuran AFAD ekipleri, 175 bin depremzedeyi konteyner kentte barındırdı.

Depremin izleri silindi 

Göçlerle adeta "hayalet kent"e dönüşen Van'da, bir ay geçmeden depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımı başlatıldı. Şehrin şantiyeye döndüğü kış mevsiminde, binlerce iş makinesi ve on binlerce işçi, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu günlerde soğuğa aldırış etmeden konutları tamamlamaya çalıştı. Evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar, depremin birinci yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ailelere teslim edildi.

Büyük felaketten bugüne kadar geçen sürede depreme dayanıklı konutların yapıldığı, modern yaşam alanlarının oluşturulduğu, sosyal tesislerin inşa edildiği Van, ekonomisi ve turizmi gelişen, okulları yenilenen, yolları genişletilen yaşanabilir bir şehir olmaya başladı.

"Bir yılda çok büyük yatırımlar yapıldı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yaptığını anımsatarak, hükümetin depremden hemen sonra yaptığı çalışmaları yakından bilen biri olduğunu söyledi.

Depremden hemen sonra hükümetin adeta Van'a çıkarma yaptığını dile getiren Zorluoğlu, depremin ardından Van'da yapılan çalışmaların dünya üzerinde başka bir örneğinin olduğunu zannetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir yıl gibi kısa sürede Van'a konuttan altyapıya, yoldan içme suyuna kadar her alanda çok büyük yatırımlar yapıldı ve kent yeniden ayağa kalktı. Depremin etkileri çok büyük oranda minimize edildi. İçme suyu 40 kilometreden getirildi. Yine TOKİ tarafından çok sayıda konut, iş yeri ve ahır yapıldı. Bu sayı 30 binin üzerindedir."

"Allah bir daha deprem göstermesin" diyen ve depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Zorluoğlu, "Devletimiz güçlü. O zaman da öyleydi şimdi de öyle. Vatandaşın her zaman yanında, eksiklikleri süratle giderecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Ben 3 ay önce göreve başladım. Depremin izlerini taşıyan yer görmedim. Yeni binalar yükseliyor." ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 12:16
  1. afad
  2. Deprem
  3. Erciş
  4. TOKi
  5. van
  6. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu
  7. Anadolu Ajansı
  • Hak yolHak yol22 sa önce
    Yeni konutlar yapilincaya kadar depremzedeler bir yıl boyunca başka şehirlerde verilen bedava evlerde oturdular.yenileri vanda yapılıncaya kadar,nankör olmayalım, satıldı diyenler.
  • Hak sözHak söz22 sa önce
    Konutlar satıldı diyenlere;evet bütçesi zayıf olanlar bile kira öder gibi,ancak çok makul ödemelerle rahatça satinalabilip,eski evlerinden daha iyi şartlarda bulunan-ozellikle kışın dogalgazli falan-bu evleri aldılar, zorlananlar olabilir ancak bunun icin ayriyeten basvuru yapmalıydılar, her depremzedenin maddi durumuda kötü değildi. Bu evleri hemen hemenherkes aliyor zaten,-depremzedesiz-kimi aksaklıklar vardiysada belediyenin falan sorumluluk alanındaydı,hükümet ne yapsın hatta hükümeti kötüleme maksatlıydi.
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????22 sa önce
    Biz böyle bilmedik,haramı yemedik, eğilmedik, bükülmedik...Bu şehir de olmaz terk edip gitmeli, yalnız kurt yenilmemeli dedik hep...(siirdeki şehir semboliktir, aslında kötülüklerin olduğu her yer bu şehir kapsamındadır ancaak bu şehirlerde fazla yoğunluktadırlar kimi kahrolası iranci hizbusseytanlar vb.teröristler)
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????23 sa önce
    Uyandım birdenbire... haydi! dedim yüreğim, gidelim bu şehirden,bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden... Gerek coğrafi yapısı gerekse de sağ olası reisin imarı ile çok güzeldir, çok gelişti van; içindeki kötü insanlar ve kötülükler olmasa idi...(PKK ve irancilar)
  • OkanOkan23 sa önce
    Yapılan çalışmalar inkar edilemez fakat tokı tarafından tamamlanan konutlar evi yıkılanlara ücretsiz verilmedi. 65 bin ile 100 bin tl arasında evi yıkılanlara satıldı bilginize
  • Buyukbaslara hitaben Buyukbaslara hitaben 23 sa önce
    Hepsi yalan haber ölenlerin sayısı 600 değildi o listelerde çoğu kişiniadı yok. Sadece enkazdan çıkan ölülerin isimleri var hastanelerde ölenlerin isimleri yok .Toki konutları yapıldı maliyetleri 50bin tl yi geçmeyen evleri depremzedelere en aşağı 80bin tl ye mal ettiler. 1 yılda toparlanmadı 6 yıldır tek bir çivi çakılmayan memleketimize sayın kayyumumuz kaymakam şirinyaşarın desteği yetti. Ve erciş toparlandı. Yoksa başka büyükbaşlara kalmış olsaydı halimiz yamandı hastane misali olduğu gibi 12 yıldır bitmeyen hastane
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????23 sa önce
    Gercekten yardımlar çok acil bir şekilde ulaştırıldı, Rabbim eksik etmesin reis sayesinde. Nankör van kıymetini mi bildi, bilinmesin diye ne çok uğraştılar çeşitli şer güçler;HDP,iranci hudape depremde acilen Vana gelen,jet yardımlar yapan reis için ikinci deprem anında; şimdi evinde ailesiyle birlikte bizde bu durumda diyecek kadar sacmaladilar millete duyurarak

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