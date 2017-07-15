Van 15 Temmuz’a hazır

Sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Meydanı ve Maraş Caddesi araç trafiğine kapatılırken, üç noktaya çıkan tüm ara yollar ise polis zırhlı araçları ve belediye araçları ile kapatıldı. Günler öncesinde kentin tüm cadde ve sokakları Türk bayrakları ile donatılırken, saat 18.00’da başlayacak olan yürüyüş ve etkinlikler içinse çalışmalar tamamlandı. Konuya ilişkin İHA muhabirine bilgi veren AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Van Valiliği öncülüğünde tüm kurumların çalışmalarda aktif rol aldığını söyledi. Soğanda, “15 Temmuz ile ilgili çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılıyor. 81 ilde olduğu gibi ilimizde de 15 Temmuz destanı ile alakalı başta devletin bütün kurumları, valilikler, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, teşkilatlarımız, STK’lar ve sendikalar bu işin paydaşıdır. Elbirliği ile bu iş yapılıyor. Sayın Valimizin başkanlığında koordineli bir şekilde bu işleri yürütmekteyiz. Bizler ayın 9’undan itibaren çalışmalarımıza başladık. Bu süre içerisinde şiir dinletileri, mevlitler, fotoğraf sergileri açtık. Şehit yakınlarımız ziyaret edildi. Bununla birlikte sosyal ve sportif faaliyetler yapıldı. Nihai olarak bu gece saat 18.00’da başlayacak olan yürüyüş ve gece boyu devam edecek olan etkinlilerle 15 Temmuz destanını yad etmiş olacağız” dedi.

Kentte yüz binlerce bayrak asıldığını ifade eden Soğanda, alanda 20 bin bayrak dağıtacaklarını ifade etti. Güvenlik anlamında da tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Soğanda, “Güvenlik anlamında çok şükür bir sıkıntımız yok. Emniyet yetkililerimiz bu anlamda tüm önlemleri almış durumda. Ben herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe de belediye olarak 15 Temmuz ile ilgili bu güne kadar çok sayıda çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, geçen sene 27 gün boyunca devam eden demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi bu gece de tüm teşkilatları ile alanlarda olacaklarını belirtti.

“Bünyemizdeki 20 müdürlük sabaha kadar görevde olacaklar”

Özgökçe, “Bir aydan bu yana yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hatmi şerifler indirdik. Şehitlerimiz için 250 bin Yasin-i şerifler okuttuk. Bugün meydan gelen misafirlerimize su, ayran ve İpekyolu belediyemizle birlikte sandviç, kek gibi ikramlarımız olacak. Yine sabah namazının ardından vatandaşlarımızı evlerine ulaştırmak için araçlarımız olacak. Yine Tuşba belediyemizin bünyesindeki 20 müdürlük sabaha kadar görevde olacaklar bizler bunların görevlerini ve görev yerlerini de belirlemiş durumdayız” ifadelerini kullandı.