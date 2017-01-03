Valls'tan küstah vaat: Beni seçin çünkü Türkiye...

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olan eski Başbakan Manuel Valls, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu söyledi.

Valls'tan küstah vaat: Beni seçin çünkü Türkiye...
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:15
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Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde solun önde gelen adayı eski Başbakan Manuel Valls, seçim çalışmalarına devam ediyor

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Valls, çalışmaları kapsamında politikasını Türkiye karşıtlığı üzerinden götürüyor. Son yaptığı açıklamada yine Türkiye'yi hedef alan Manuel Valls, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasına karşı olduğunu söyledi.

SEÇİMLERİN İLK TURU NİSANDA

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu olarak nisan ve mayısta yapılacak. Anketlere göre, Valls'in solun en güçlü adayı olma olasılığı yüksek. Sol partiler diğer adaylarını bu ay içinde belirleyecek.

 

 
EtiketlerFransaCumhurbaşkanlığı seçimiManuel VallsABTürkiye karşıtlığıTürkiye'nin AB üyeliği
HABER YORUMLARI
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alp

Senin fikrini yirin. :)) cani gonulden desdekleyorum. Bende ab ye girmeye karşıyım.Benide baskan seçin olmami fransuzlar.

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İkram Deniz

Bizde oturup ağladık şerefsizler kabul etseniz ne olur etmeseniz ne olur istemiyoruz zaten gavurlar birliğini biz müslümanız ne işimiz olur sizinle canınız cehenneme.......

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Beto

Baya da Kibirli birisi ve zekasi kisa galiba..avrup "birligi" diye birsey kalmiyacak..kendi ülkesinin ekonomisi cürük..IRKCILAR hizli tirmanista..issizlik tirmanista..teröristler ile dolu ülkesi..toplum üce dörte bölünmüs..geri zekalida Türkiye üzerinden secim siyaseti yapiyor..!!!Hepisi sanki kudurmus,saskin ve deli bir halleri var..ne yapacaklarini bilmiyorlar..sosyal medyalari(bizimki gibi) bir SAVAS alani olmus müslümanlara karsi..ALMANYA da aynen öyle..bir kivilcim yeter gibi geliyor insana..

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İnsan2

Zaten bizdegirmeyecegizbundan sonra neyapacaksınız bilmem

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koyulhisarlımurat

hala osmanlının korkusunu yaşayan bir zavallı toplum var bu korku yeter onlara iti öldürmektense korkutmak iyidir

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