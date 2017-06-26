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Valilikten ‘Son dakika’ açıklaması… İkinci bir emre kadar yasaklandı!

ELAZIĞ’ın Karakoçan İlçesi’ne bağlı 8 köy ve mahallede düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi amacıyla bugün saat 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:26
Valilikten ‘Son dakika’ açıklaması… İkinci bir emre kadar yasaklandı!

Karakoçan İlçesi genelinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Çan Köyü bölgesinde düzenlenecek operasyon öncesi 8 köy ve mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ ili Karakoçan ilçesi genelinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Elazığ ili Karakoçan ilçesi Çan Köyü bölgesinde operasyon düzenlenecektir.

GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Karakoçan İlçesine bağlı olan; Çan, Karaçan, Kuşbayırı ve Sarıhan Köyleri ile Kubatlı, Aktoprak, Gölçukuru ve Doğançukuru Mahallesinde) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 26 Haziran 2017 Pazartesi günü saat:17.00dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:26
  1. elazığ
  2. sokağa çıkma yasağı
  3. karakoçan
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