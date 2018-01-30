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Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonla ilgili etkinlik ve eylem yapılması yasaklandı.

30 Ocak 2018 Salı 13:12
Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve birçok yöneticisi ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibat' ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, il genelinde park, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm faaliyetlerinin 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı" belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:12
  1. Adana Valiliği
  2. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
  • Mithat KARAASLANMithat KARAASLAN55 dk önce
    Rabbim bizi, ülkemizi veümmeti haçlı seferlerinden korusun. Bizleri kendinden başkasına muhtaç eylemesin. Rabbim milli olmayanlara akıl versin yada kahhar sıfatıyla kahreylesin. Rabbim ümmetin umudu olan Recep tayyi ERDOĞAN a uzun ve hayırlı ömürler versin.Rabbim afrinde savaşan tüm güçlerimiz tyardım etsin ve Amarikan pisliğini biran önce ümmetin başına bela etmekten kurtarsın.
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