Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve birçok yöneticisi ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibat' ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, il genelinde park, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm faaliyetlerinin 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı" belirtildi.