Valilikten flaş açıklama: Büyük operasyon başlıyor

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen noktalara karşı duyarlı olması istendi. Açıklamada, "22 Aralık 2017 tarihli ve 2017/1173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca dağı bölgesi, Çaçi Dağı bölgesi, Yassıdağ Dağ bölgesi ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri 01 Ocak 2018'den 31 Aralık 2018'e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.

Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi.