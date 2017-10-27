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Valiliklerden yayla evleri uyarısı

Yayla evleri ve yazlık evlerde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 09:49
Valiliklerden yayla evleri uyarısı

Siirt, Mardin, Samsun, Erzurum, Gümüşhane ve Diyarbakır valiliklerinden yapılan açıklamalarda, son zamanlarda yaşanan bazı terör olaylarında, bölücü terör örgütü mensuplarının yaşam malzemelerini yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak, yazlık olarak kullanılan evlerden temin etmeye çalıştıkları belirtildi.

Terör suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların yazlık ve yayla evlerinde saklanabileceklerine işaret edilen açıklamada, batandaşların huzur ve güvenliğinin önemine dikkati çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek ve içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması ve vatandaşlarımızın konuyla ilgili gerekli tedbirleri alarak, dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:49
  1. Siirt
  2. Siirt Valiliği
  3. yayla
  4. yazlık ev
  5. Anadolu Ajansı
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