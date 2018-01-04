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Valilik uyarmıştı! Araçlar suya gömüldü

Adana'da Valiliğin uyarısının ardından yaşanan sağanak yağış nedeniyle Merkez Otogar'da araçlar suya gömüldü.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:54
Valilik uyarmıştı! Araçlar suya gömüldü

Adana’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Otogar’ın otoparkında araçlar yükselen suyun içinde mahsur kaldı.

Geceden bu yana devam eden yağmur, kentte su baskınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluşurken Merkez Otogar’ın otoparkında ise araçlar su birikintisi nedeniyle su içerisinde kaldı. Bir vatandaş ise yükselen suda karşıya geçmek için tahta palet kullandı.
Otogardaki işletme sahipleri, yetkililere tepki gösterdi. Ray Sokak’ta ise bir caddede aşırı yağış nedeniyle yol çöktü.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:54
  1. adana
  2. sağanak yağış
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