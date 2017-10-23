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Kocaeli Valiliği'nin önünde kendini araca kilitledi

Kocaeli’de bir sağlık çalışanı valiliğinin önünde kendisini aracına kilitleyerek eylem yaptı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:04
Kocaeli Valiliği'nin önünde kendini araca kilitledi

Olay öğle saatlerinde Kocaeli Valilik binasının önünde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs aracını valiliğin giriş kapısının önüne çekti. Kendisini de aracın içine kilitleyen sağlık çalışanı araçtan inmeyeceğini söyledi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Valilik binasında görevlilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de eylemciyi araçtan inmeye ikna edemedi. Daha sonra polis ekipleri olay yerine bir adet çekici istedi. İçindeki eylemci ile beraber araç çekiciye koyularak olay yerinden uzaklaştırıldı. Valilik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:04
  1. Kocaeli Valiliği
  • AviniAvini21 sa önce
    Neden çekicilere haber vermediler
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