Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Valilik duyurdu: Büyük operasyon başladı!

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi 2 köy ile bu köylere bağlı toplam 13 mezrada, bugün saat 05.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:53
Valilik duyurdu: Büyük operasyon başladı!

Lice İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Akçabudak Köyü ve köye bağlı Tahtakülek Mezrası, Mahmudan Mezrası, Kasanmahallesi Mezrası, Hij Mezrası, Mahmutlu Mezrası, Leyhasor Mezrası, Dergan Mezrası, Kaynaktaşı Mezrası ve Alıçlıyayla Mezrası ile Ulucak Köyü ve köye bağlı Yeniyazı Mezrası, Ballıca Mezrası, Aliyan Mezrası ve Abdurrahmanağa Mezralarında) 21 Temmuz 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:53
  1. deprem
  2. Diyarbakır
  3. Lice
  4. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    1. Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    2. Putin dev dergiye kapak oluyor
    3. Kordon'da denizanası istilası
    4. Darbeci FETÖ şimdi de o büyükelçiyi..
    5. Dolar 3.52-3.53 seviyesinde seyrediyor
    6. Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!
    7. Fenerbahçe için önemli gün!
    8. Petkim'e yeni statüsü
    9. Muğla Valisi'nden deprem açıklaması:..
    10. Skandal! Camileri darbeci FETÖ’ye..
    11. Alman bakandan hadsiz benzetme!
    12. CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15..
    13. Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik
    14. Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...
    15. Valilik duyurdu: Büyük operasyon..
    16. Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!
    17. FETÖ’den tutuklanan savcı, suçu..
    18. 6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da..
    19. Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi..
    20. Fast food zincirlerinde dışkı skandalı!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı