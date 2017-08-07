Valilik binasında yangın çıktı

Atatürk Caddesi'nde bulunan 3 katlı valilik hizmet binasının bodrum katındaki asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Valilik çalışanları, itfaiye görevlileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile elektrik arıza ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında yoğun duman yüzünden bazı kişiler, üst katlarda mahsur kaldı.



Elektrik arıza ekiplerinin sepetli aracıyla üst katlardan indirilen bu kişilerden 8'i, dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İkinci kattaki makamından çıkarak söndürme çalışmalarını izleyen Vali Enver Ünlü, yangın hakkında bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.