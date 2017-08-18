Valilik az önce duyurdu… Banyoda kendilerini patlattılar!

Tunceli'de askerlerin operasyon yaptığı evde sıkıştırılan 2 terörist banyoda kendini patlattı.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada" bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi" denildi.