Valilik az önce duyurdu… Banyoda kendilerini patlattılar!
Tunceli'de bir köy evinde güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan 2 terörist teslim olmayarak, saklandıkları evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları ele geçirildi.18 Ağustos 2017 Cuma 11:42
Tunceli'de askerlerin operasyon yaptığı evde sıkıştırılan 2 terörist banyoda kendini patlattı.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada" bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi" denildi.