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Valilik açıkladı: O ilde okullar bugün tatil!

Mersin Valiliği, bu geceden itibaren beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 01:25
Valilik açıkladı: O ilde okullar bugün tatil!

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Ocak günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin bir günlük idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 01:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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