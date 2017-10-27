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Valilik açıkladı: O evlerde yemek bırakmayın

Siirt Valiliği, yayla evlerinde yiyecek ve içecek bırakılmaması uyarısında bulundu.

27 Ekim 2017 Cuma 09:58
Valilik açıkladı: O evlerde yemek bırakmayın

Siirt Valiliği, yayla evleri ve yazlık evlerde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede son zamanlarda yaşanan bazı terör olaylarında, bölücü terör örgütü mensuplarının yaşam malzemelerini yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak, yazlık olarak kullanılan evlerden temin etmeye çalıştıkları belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek ve içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması ve vatandaşlarımızın konuyla ilgili gerekli tedbirleri alarak, dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Asil Kürt Asil Kürt 2 sa önce
    Çok akıllıca ve yerinde bir yasak. Çok uyanık olmak lazım. Bu uygulamayı tüm bağ evleri ve Dağ evleri olan yerlerde il' ler de İlçe' lerde ve Belde' lerde de aynen uygulamaya almak lazım. Ondan sonra da kontrolu elden bırakmamak lazım. Sorumluluklarını da tüm yerlerde Muhtar ve Jandarmalara vermek lazım. Allah var gam yok. Bu işi kökünden çözeceğiz inşaallah amin.
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