Valilik açıkladı: O evlerde yemek bırakmayın

Siirt Valiliği, yayla evleri ve yazlık evlerde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede son zamanlarda yaşanan bazı terör olaylarında, bölücü terör örgütü mensuplarının yaşam malzemelerini yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak, yazlık olarak kullanılan evlerden temin etmeye çalıştıkları belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek ve içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması ve vatandaşlarımızın konuyla ilgili gerekli tedbirleri alarak, dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."