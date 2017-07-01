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Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası yalanlandı!

Sakarya Valiliği, kentte provakatif eylem hazırlığında bulunduğu iddiasıyla bir dernek başkanının gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:32
Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası yalanlandı!

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün Sakarya kesimine ilişkin "Kılıçdaroğlu'na suikastı Sakarya Emniyeti son anda önledi" şeklinde haberler çıktığı bildirildi.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı E.E, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan konusu farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup tahkikat tamamlandığında cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:32
  1. kılıçdaroğlu suikast
  2. chp yürüyüş
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Belki de tecavüze yeltenmişlerdir.
Bugünkü Akit

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