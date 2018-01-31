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Valilik açıkladı! Büyük operasyon başlıyor

Tunceli'nin merkez ve 4 ilçesinde 30 bölgenin, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
Valilik açıkladı! Büyük operasyon başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada,"Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince 16.10.2017 tarihli ve 2017/11003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 Kasım 2017-01 Eylül 2018 tarihleri arasında 30 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır" denildi.

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin, merkeze bağlı Bali, Kurutlu, Kutu Deresi, Taban Tepesi , Karameşe Tepesi, Vezgür bölgeleri, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu, Ali Sırtı Geçit, Dalav Karagöl, Kurugöl, Bastır, Kurt, Çeşme, Yel, Ganik Asitik, Çağarlı Yaylaları bölgesi, Nazimiye ilçesinde Tavuklu Doğantaş, Dokuz Kaya, Pülümür ilçesinde Sarıgül, Yoncalık Yaylaları ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları bölgesinin olduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
  1. valilik
  2. Eroğlu Mahallesi
  3. Mercan Dağları
  4. Kıran Deresi
  5. Kınıkan Tepe
  6. Golan Yaylası
  7. Eğerci Mahallesi
  8. Dülbektaşı bölgesi
  9. Yarpuzlu
  10. Ali Sırtı Geçit
  11. Dalav Karagöl
  12. Kurugöl
  13. Bastır
  14. Kurt
  15. Çeşme
  16. Yel
  17. Ganik Asitik
  18. Çağarlı Yaylaları bölgesi
  19. Nazimiye ilçesinde Tavuklu Doğantaş
  20. Dokuz Kaya
  21. Pülümür ilçesinde Sarıgül
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