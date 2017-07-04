Valilik açıkladı: Bir ilde daha sıcak izni!

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklığının 5 Temmuz 2017 Salı günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 'Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler genelgesi' ve Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun 4 Temmuz 2017 tarihli kararı gereğince, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile kadınlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin- damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 5 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir" denildi.