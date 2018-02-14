Valide Sultan'ın bu seferki misafirleri üstün zekalı öğrenciler ve öğretmenlerdi

Boğaz turuna Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ortaöğretim Daire Başkanı Ercan Türk, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup YILDIZ, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YAHŞİ, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen üstün zekalı öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Düzenlenen Boğaz turunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Girişimcilik Kulübü üyeleri tarafından Üsküdar'daki gençlere yönelik yapılan Gençlik Merkezleri, Bilgi Evleri, Fikir Sanat Merkezi, Spor Salonları ve Üsküdar'ı yeşillendirip daha yaşanılır bir ilçe haline getirdiği için "Yılın Belediye Başkanı" olarak seçildi ve ödül takdim edildi.

Başkan Türkmen, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi öğrencilerine vermiş oldukları ödül için teşekkür etti.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 5 Pilot okulda uygulanan ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 50 okulda uygulanmakta olan Harezmi Eğitim Modelinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.