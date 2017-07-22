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Vali Zorluoğlu, Urartu Müzesi ile Kaya Çelebi Camii’ni inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, çalışmaları devam eden Urartu Müzesi ile Eski Van Şehri alanındaki Kaya Çelebi Camii’nde incelemelerde bulundu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
Vali Zorluoğlu, Urartu Müzesi ile Kaya Çelebi Camii’ni inceledi

İlk olarak Van Kalesi’nin kuzeyinde bulunan Urartu Müzesi’ne gelen Vali Zorluoğlu, Müze Müdürü Erol Uslu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teşhir tanzim düzenlemeleri devam eden Urartu Müzesi ile Van Kalesi’nde incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, yürütülen çalışmalar ve kale hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra restorasyon çalışması yapılan Kaya Çelebi Camii’ne geçti.

Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden çalışma ile ilgili bilgi alan Vali Zorluoğlu, Hüsrev Paşa Külliyesi’ni de ziyaret ederek basın mensuplarına çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Urartu Müzesi’nin kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Van için önemli bir mekan olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, göreve gelmeden önce başlayan çalışmaların bir an önce tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Vali Zorluoğlu, incelemelerin ardından buradan ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
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