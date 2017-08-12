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Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) incelemelerde bulunarak, yeni yapılan iş yerlerini gezdi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:14
Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti

İŞGEM’de VANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çaldağ, İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ve başkan yardımcısı Adnan Selçuk’tan bilgi alan Vali Zorluoğlu, daha sonra tekne imalatı yapılan bir atölyeyi gezerek burada imal edilen tekneleri inceledi. İŞGEM bünyesinde yeni inşaa edilen 125, 250 ve 500 metrekare büyüklüğündeki işyerlerini de gezen Vali Zorluoğlu, Van’daki İŞGEM’in durumunun çok iyi olduğunu ve beğenilerini ifade etti.Vali Murat Zorluoğlu, yetkililer taragından kendisine iletilen İŞGEM’in yol sorununun çözümü için de gerekeni yapacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:14
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