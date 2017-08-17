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Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık temsilciliğini ziyaret etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:42
Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Vakfın, Ayvalık Belediyesi’ne ait Eski Otogar’da bulunan temsilciliğinde gerçekleşen ziyarette Balıkesir Valisi Yazıcı’yı, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da yalnız bırakmadı. Ziyareti sırasında Vali Ersin Yazıcı, Türk Bayrağı çerçeveli bir dokuma el halısını gazi ve şehit ailelerine armağan etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal’ın yanı sıra temsilciliğin yönetim kurulu üyeleriyle, vakfa üye olan gazilerin karşıladığı Vali Yazıcı, Hüseyin Köksal’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette hazır bulunan gazi ve şehit aileleriyle de sohbet eden Vali Yazıcı, gazilerin talep ve önerilerini de dikkatle dinledi.

Ziyarette konuşan Vakfın Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal’ın Çanakkale Şehitliği’ne yönelik bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerine ilişkin talebi de son derece yerinde bulan Vali Yazıcı, söz konusu organizasyonun yapılması için Valilik nezdinde üzerine düşen ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğini söyledi.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında Vali Ersin Yazıcı’yı uğurlayan Vakfın Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal, "Valimiz ziyareti bizi son derece mutlu etti. Kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve en kısa zamanda yine kendisini ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:42
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