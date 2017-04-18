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Vali Yazıcı öğrencilerle buluştu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı BENGİ Projesi kapsamında Burhaniye’ye geldi.

Vali Yazıcı öğrencilerle buluştu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:21

Balıkesir genelinde Vali Ersin Yazıcı tarafından başlatılan BENGİ (Balıkesir’de Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi ve İzlenmesi) Projesi ilçelerde yapılan faaliyetler ile devam ettiriliyor.

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi’nde yapılan BENGİ etkinlikleri kapsamında Vali Yazıcı öğrenciler ile buluştu. Etkinlik kapsamında açılan standı ziyaret eden Vali Yazıcı daha sonra öğrencilerle birlikte okuma etkinliğine iştirak ederek okumanın önemi konusunda öğrenciler ile sohbet etti.

Vali Ersin Yazıcı’nın programına Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’da eşlik ettiler.

 
EtiketlerBalıkesirUysalAnadolu LisesiHüseyin ÖnerBurhaniyeErsin Yazıcı
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:21
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Yeni Akit
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