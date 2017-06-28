Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vali Yavuz’dan veda ziyaretleri

Son valiler kararnamesiyle Muş Valiliğinden Ordu Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, veda ziyaretlerine devam ediyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:23
Vali Yavuz’dan veda ziyaretleri

Kentteki basın kuruluşlarına veda ziyaretinde bulunan Vali Seddar Yavuz, yerel ve yaygın basın kuruluşu temsilcilerine veda etti. Muş’un kadim bir memleket olduğunu ifade eden Vali Yavuz, İslamiyet’in Viyana kapılarına kadar dayanmasının Malazgirt sayesinde olduğunu kaydetti. "Bu şehir şüheda korumasındadır” diyen Vali Yavuz, "Malazgirt Zaferi ve toplumsal sözleşmesi sayesinde Anadolu’da bir Selçuklu, bir Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurabildik. Bu topraklar şüheda koruması altındadır. Bu nedenle mübarek ve kutsaldır" diye konuştu.

Muş’un vizyon projesinin hazır olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Bunu kamuoyuyla fazla paylaşmadık. Çünkü bizim tek gayemiz bu kutsal diyara hizmet etmekti. Bizim vizyon projelerimiz onaylandı. Teksiltkent, çağrı merkezi, altyapı projesi hayata geçti. 2 yıldır duran Alparslan 2 Barajı’nda çalışmalar tekrar başladı. Bunun yanı sıra Malazgirt için çok güzel projeler onaylandı. Orada Sultan Alparslan’ın namazgahı, panoramik müze, Selçuklu mezarlığı gibi birçok projemiz yakın zamanda hayata geçecek. Belki bu hizmetleri Muş Valisi olarak görmeyeceğim ama çok da önemli değil. Dediğim gibi tek gayem göklerinde merhum Sultan Alparslan’ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı bu kadim şehirde kahraman Muşlulara hizmet etmekti" dedi.

Muş’a geldiği ilk günkü gibi heyecanını kaybetmediğini ifade eden Vali Yavuz, "Göreve başladığım ilk gün nasılsa şu anda aynı duyguları besliyorum. Hiçbir zaman düşüncem ve çalışma şevkimde değişim olmadı. Ben Muş’a veda etmiyorum, çünkü bunu fiziki bir ayrılık olarak görüyorum. Gönlüm her zaman burada olacaktır ve her zaman Muşluların hizmetinde olacağımı herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:23
  1. Türkiye
  2. Ordu
  3. Selçuklu
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Muş
  6. Viyana
  7. Sultan Alparslan
  8. Malazgirt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    1. Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    2. Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
    3. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    4. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    5. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    6. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    7. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    8. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    9. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    10. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    11. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    12. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    13. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    14. Alman kaleciden ilginç taktik
    15. Uşak hafta sonu kavrulacak
    16. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    17. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    18. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    19. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    20. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!