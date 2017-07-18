Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vali yardımcısının eşi de FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir'in eşi Neslihan Gökdemir tutuklandı.

18 Temmuz 2017 Salı 20:48
Vali yardımcısının eşi de FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir'in eşi Neslihan Gökdemir tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Neslihan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Neslihan Gökdemir'in tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında eşiyle beraber gözaltına alınan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 20:48
  1. Neslihan Gökdemir
  2. Sercan Gökdemir
  3. Diyarbakır Vali Yardımcısı
  4. fetö vali
  5. fetö
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O çocuk devlet korumasına alındı
    1. O çocuk devlet korumasına alındı
    2. Erdoğan'dan kritik Körfez hamlesi
    3. FETÖ'cülerin kasasından çıkan Sevr..
    4. Milli futbolcu Çin'e alınmadı
    5. Balkanlar, 15 Temmuz şehitleri için..
    6. 29 şirkete daha kayyım atandı
    7. Türkiye'yi şikayet ettiler.....
    8. Dünya'nın gözü Samsun'da!
    9. Aç kalınca şehre kadar indiler
    10. PKK'ya oy dilenen Çölaşan şehit..
    11. Bu kadının dramı yürek yakıyor
    12. Matematiğin Nobel'ini alan tek..
    13. Eşinden boşanmak istedi... Aracında..
    14. Vali yardımcısının eşi de FETÖ'den..
    15. Alkollü içki ve kokteyl hazırlama..
    16. Kiliseye bağlı koroda yüzlerce çocuğa..
    17. Memiş Hoca'nın annesi Hakk'a uğurlandı
    18. FETÖ'cünün evinden cephanelik çıktı
    19. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    20. ABD S-400'lü Türkiye'yi neden istemiyor?
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!