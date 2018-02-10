Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp krizi geçiren Çorum Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:17
Kalp krizi geçiren Çorum Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Çorum Vali Yardımcılığı görevinde yaklaşık bir yıldır bulunan 63 yaşındaki Yeşil, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. 

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Evli ve 2 çocuk babası Yeşil için valilik önünde cenaze töreni düzenlendi.

Vali Necmeddin Kılıç, Yeşil'in öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, mesai arkadaşını kaybetmenin büyük üzüntüsü yaşadığını vurguladı.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Azmi kardeşim bu ülke için bir değerdi. İki fakülte mezunuydu. Mülki idareye ömür vermişti. 40 yıl boyunca ülkemizin yüksek menfaatleri, devletimizin bekası ve insanımızın iyiliği için kendini feda etmişti. Çorum'a geldiğinde emekli olmayı planladığını söylemişti. Biz kendisine izin verdik ama sonra Çorum'u sevdiğini söyleyip, görevine devam etmişti. Yüksek bir kumaştan mamuldü, değerli bir insandı. Vatan bayrak sevgisiyle doluydu. Ben arkadaşımdan razıyım. Ondan hiç incinmedim ama bir helallik isteme şansım olmamıştı. Ben ona haklarımı helal ediyorum."

Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu'nun ettiği duanın ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının idarecileri ve valilik çalışanları katıldı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:17
  1. Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil
  2. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel birlikler ve komandolar da var!
    1. Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel..
    2. Afrin’den bir acı haber daha… Şehit..
    3. Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil..
    4. Vatikan bile CHP ile dalga geçti
    5. Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü
    6. Şehir hastanesiyle sağlık üssü olacak
    7. O ülke şokta… Katliam gibi kaza…..
    8. Beşiktaş Karabük'e patladı!
    9. İnanılması güç... Görenler hayrete..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    11. Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den alıyor!..
    12. Kan kusarak hastaneye götürülen..
    13. Rıdvan Dilmen'den Fikret Orman'a..
    14. Süt alanlara kritik uyarı! Kurallara..
    15. Sağlık Bakanı açık açık uyardı… ‘O..
    16. Kar Üstü Karakucak Güreşlerinde Hamza..
    17. Nişanlılık döneminde nikâh kıymak..
    18. Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye..
    19. Cenk Tosun'a bir şok daha! Yine yedek...
    20. Rusya, İsrail’i uyardı… ‘Bunu asla..
    Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!
    Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...