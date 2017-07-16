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Diyarbakır Vali Yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Diyarbakır Vali yardımcısı Sercan Gökdemir, eşi ile birlikte FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

16 Temmuz 2017 Pazar 08:58
Diyarbakır Vali Yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Vali yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sercan Gökdemir, Ankara’dan döndüğü sırada havalimanında eşi ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Gökdemir çifti, sorgulanmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 08:58
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