Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Zorluoğlu, daire başkanları ile bir araya geldi

Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda beraberinde Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Tamer, Mehmet Yaşar ve Salih Tanrıverdi ile birlikte genel müdürler ve daire başkanları bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Murat Zorluoğlu,belediye hakkında brifing aldı. Brifing almadan önce Bitlis’te PKK’lı teröristler tarafından EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerin Van’dan uğurlanmalarına değinen Vali ve Belediye Başkanı Zorluoğlu, “Değerli arkadaşlar evvela az önce filo komutanlığından uğurladığımız 2 şehidimiz Bitlis’ten adli tıp için ilimize gelmişlerdi. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine ve milletimize de başsağlığı temenni ediyorum” dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu daire başkanları ve genel müdürler ile toplantıya geçmeden önce yaptığı açıklamada, “Bu gün bu toplantımızda büyükşehir belediyemizin görev ve sorumluluk alanına dahil olan hizmetlerle ilgili hali hazır durumu ve sorunları, çözüm önerilerini inşallah değerlendireceğiz, konuşacağız. Belediyemizin hali hazırda yürütmekte olduğu önemli işler var. Onları sizlerden dinleyeceğim. Ama şüphesiz sorunlarımızda var. Gerek kaynak bakımından mali yapımız itibarı ile, gerek idari kapasite itibarı ile, gerek alandaki hizmetlerin belki bazı darboğazlarla ilgili olarak sizlerden bilgi alacağız ve bunların ışığında da önümüzdeki döneme ilişkin özellikle yapmamız gereken işleri, hususları da burada belki bir bölümünü kararlaştıracağız, bir bölümünü de değerlendireceğiz. Tabi mahalli idareler özellikle mahalli müşterek ihtiyaçların bu tür hizmetlerin verildiği idareler. Biz hem il valisi olarak, hem de büyükşehir başkan vekili olarak görevlendirildik. Hafta başı itibarı ile de görevimize başladık. Allah şahsımız ve ilimiz için hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Burası büyük şehir, sadece dediğimiz 3 tane ilçe değil, aynı zamanda diğer taşra ilçelerimiz de kapsayan bir görev alanımız var. Dolayısıyla oldukça geniş bir alanda hizmet vereceğiz. 5-6 gündür Van ilinde görev yapıyorum. İlk gözlemlerim gerçekten belediyecilik bakımında oldukça geri kalmış bir il. İnşallah bu bir fırsattır. Vilayet ve belediyenin iş birliği içerisinde hareket edebilmesine de imkan sağlayan bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Van şehrimize merkez ve ilçelerine belediye hizmetleri bakımından eksik kalan yönleri ile katkı yapmak durumundayız.Bu fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmek durumdayız. İşler çok, zaman az, kaynaklar şüphesiz sınırlı. Bütün bu durumu göz önünde bulundurarak süratle hareket edeceğiz. Heyecanla işimize sarılacağız. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz alanda olmaya özel gayret göstereceğiz. Gerek il merkezimiz, gerek ilçelerimizi inşallah hak ettikleri gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturacağız. Bu eksiklikleri de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın günlük yaşantılarına dokunacak, hayatlarını kolaylaştıracak projelere öncelik vereceğiz. Sosyal içerikli projelere öncelik vereceğiz. Alt yapı hizmetlerine çok eksik var biliyorum VASKİ Genel Müdürümüz de Genel Sekreterimiz de şu ana kadar bazı bilgileri benimle paylaştılar. Alt yapı hizmetlerine de öncelik vermek suretiyle inşallah ilimizi bir taraftan valilik olarak, bir taraftan da belediye olarak hem 2019’a, hem 2023 hedeflerine yaklaştıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah işimiz kolaylaştırsın” dedi.