Vali Vasip Şahin'den hastanedeki iddialar ile ilgili açıklama
İstanbul Valisi Şahin, Kadıköy'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.19 Ocak 2018 Cuma 12:06
Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt verdi.
Vali Vasip Şahin, "Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor" dedi. Şahin, "Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır" ifadesini kullandı.