Vali Vasip Şahin'den hastanedeki iddialar ile ilgili açıklama

Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt verdi.

Vali Vasip Şahin, "Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor" dedi. Şahin, "Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır" ifadesini kullandı.