Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vali Vasip Şahin: Bu destanı yaşatacak onlardır!

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, İstanbul Valisi Şahin, '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi' konulu 'Karakalem Resim Sergisi'ni açtı.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:43
Vali Vasip Şahin: Bu destanı yaşatacak onlardır!

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde lise öğrencilerinin gözünden darbe girişimi sırasında yaşanılanların anlatıldığı  '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi' konulu 'Karakalem Resim Sergisi'ni açtı. 

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen serginin açılışına Vasip Şahin'in yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile öğrenciler, öğretmenleri, şehit yakınları ve gazileri katıldı. Törende konuşan Vasip Şahin, karakalem çalışmasında 65 eserin sergilendiğini beliterek, "Bu eserler, o meşum gecenin, ihanet kalkışmasının yaşandığı, milletin kaderinin, istikbalinin tasallut altına alınmak istendiği gecenin anlatılmasıdır" dedi. 

ÖĞRENCİLERE TEŞÜKKÜR ETTİ

Gençlerin kendi gözlerinden, duygularıyla kendi ifadelerini sunduklarını kaydeden Şahin, "Bundan sonra bu zaferin bu destanı yaşatacak, gelecek nesillere anlatacak olanlar sanatçılardır, şairlerimizdir, tarihçilerimizdir. İnşallah onlara da bir nebze cesaret olması bakımından böyle bir mütevazi sergiyi burada açtık. Emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlerine ve sergiyi hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. 



Konuşmasının ardından Vasip Şahin, beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Şahin, eserleri çizen öğrencilerle sohbet etti,  çizimleri hakkında düşüncelerini öğrendi. Karakalem resim sergisinde yer alan 65 eser, aralarında  Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nin aralarında olduğu çeşitli  okulların öğrencileri tarafından yapıldı. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:43
  1. vasip
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava sıcaklıkları azalıyor
    1. Hava sıcaklıkları azalıyor
    2. O vatan haini terörist tutuklandı
    3. Sevan Nişanyan Foça açık cezaevi'nden..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den..
    5. Google'ın tasarım harikası ofisleri
    6. Tembellik raporu açıklandı! Türkiye..
    7. Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet..
    8. 15 Temmuz için mahyalar asıldı
    9. Erzincan'daki ev uluslararası mimari..
    10. Dudak uçuklattı! İşte en çok kazanan..
    11. İlk Türk JSF/F-35 uçağının orta..
    12. Yurdum insanı yine güldürdü
    13. Beşiktaş ayağa kalktı!
    14. Kyle Walker Manchester City'e transfer..
    15. Bilal Erdoğan: Hainler ayaklarını denk..
    16. Minibüsçüler 15 Temmuz'da vatandaşları..
    17. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak..
    18. Dünyanın en değerli 10 spor kulübü!
    19. Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı
    20. İşte ülkelere göre kişi başına düşen..
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!