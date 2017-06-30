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Vali Varol Amasya’ya geldi

Yeni Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ilk ziyaretini şehit ailelerine yapacağını açıkladı.

30 Haziran 2017 Cuma 16:01
Vali Varol Amasya’ya geldi

Valiler kararnamesiyle Tavas Kaymakamlığı görevinden Amasya Valiliğine atanan Osman Varol, şehre geldi. Valilikte polis mangasını selamlayan Vali Varol’u 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, diğer yetkililer ve valilik çalışanları karşıladı.

Habercilere açıklama yapan Osman Varol, “Yarından itibaren önce şehit ailelerimizi ziyaret edip onların hayır duasını alarak işe başlamayı düşünüyorum” dedi.

Türk-İslam tarihi açısından büyük önemli olan Amasya’da valilik yapma görevini kendisine layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine şükranlarını sunan Varol, “En temele mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızı ve vatandaşlarımızla yakın ilişki kurmayı koyacağız. Her şeyi önünde, temelinde bu olacak. Hepsini onun üzerine inşa etmeye çalışacağız inşallah. Bizim üslubumuz vatandaşla sürekli iç içe olmak, sürekli vatandaşın içerisinde vatandaşa yakın olmaktır. Halkımızın tamamı ve onun örgütlü yapılarıyla bir arada hareket ederek bir takımhizmetleri sunmaya çalışacağız. Bu ekip işi. Bu anlamda bu ilişkilere çok değer verdiğimi söylemek istiyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese sonuna kadar açık” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Amasya
  6. Cafer Özdemir
  7. Metin Orbay
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