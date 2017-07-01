Vali Ustaoğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Vali İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 43 yaşındaki 8 çocuk babası Güvenlik Korucusu Çetin Karabulut’un evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehitlere duaların edildiği ziyarette Vali Ustaoğlu, şehidin eşi Kadriye Karabulut ve 8 çocuğuyla yakından ilgilendi.

Şehit ailelerin her daim yanlarında bulunacaklarını belirten Vali Ustaoğlu, sabır ve baş sağlığı diledi. Ziyaret sonrası Vali Ustaoğlu, apartman sakinleri ve çocuklarla sohbet etti.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun da hazır bulundu.