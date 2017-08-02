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Vali Ustaoğlu’ndan esnaf ziyareti

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
Vali Ustaoğlu’ndan esnaf ziyareti

Sokak sağlıklaştırmasının devam ettiği Arifbey ve Kazımdirik caddelerinde esnafı ziyaret eden Vali Ustaoğlu, bire bir görüşmeler yapıp talep ve sorunları birinci ağızdan dinledi. Ustaoğlu, son olarak çarşı esnafını ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Esnaf ziyareti sırasında gördüğü vatandaşların da elini sıkarak selamlaşan Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, onların da sorunlarını ve isteklerini dinlemeyi ihmal etmedi.

Esnaf ve vatandaşlardan kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için talimat veren Vali ve Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun bu davranışı esnafın da takdirini topladı.

Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, tarihi çarşıların kent merkezi için önem arz ettiğini belirterek, “Bu bölgemize ve diğer bölgelerimize periyodik olarak ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Arifbey ve Kazımdirik caddeleri Bitlis’imizin en önemli bölgelerinden biridir. Çarşıların bulunduğu yerdeyiz. Dolayısıyla burada ilimizin nabzı iyi bir şekilde tutuluyor. Sürekli bu esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Şehrin nabzını tutan esnaflarımızla bir araya gelip taleplerini, temennilerini, dileklerini dinliyoruz. Burada bizlere iletilen hususlarda programımızda yoksa programımıza dâhil ediyoruz, varsa bilgilendiriyoruz. Yanlış bir şey varsa bunu da ifade ediyoruz. Şehrin nabzını tutmak adına çarşı ziyaretlerimiz şimdi olduğu gibi, bundan sonrada hep devam edecektir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
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