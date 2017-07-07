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Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya yakalandı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat ilçesindeki gezisinde kısa süren şiddetli fırtınaya yakalandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:05
Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya yakalandı

Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, ilçenin Kale Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret ettiği esnada aniden çıkan şiddetli fırtınaya yakalandı. Şiddetli fırtına anı kameralara yansırken, ardından kısa süreliğine yağmur çiseledi.

Vali Ustaoğlu ise, bu esnada korumaları tarafından kapalı bir mekana alındı. Rüzgarın dinmesiyle Vali Ustaoğlu ziyaretlerine devam etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:05
  1. Bitlis
  2. Ahlat
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