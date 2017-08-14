Vali Ustaoğlu, OSB arazisini inceledi

Vali Ustaoğlu, beraberindeki Vali Yardımcısı Murat Kütük ile birlikte OSB arazisinde incelemelerde bulundu. Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Davut Tezcan, 630 dönüm arazi üzerine kurulu organize sanayi bölgesi hakkında Vali Ustaoğlu’na bilgi verdi.

OSB alanı içinde planlanan yollar, altyapı ve enerji hatları hakkında bilgi alan Ustaoğlu, sanayi bölgesinin yatırımcılara hazır olduğunu ve bazı parsellerin tahsis edildiğini belirtti. Ustaoğlu, uzun süredir çalışmaları devam eden ve yatırımcılara açılan organize sanayi bölgesinin (OSB) kente ekonomik olarak birçok faydasının olacağını vurguladı.

Hedeflerinin OSB’yi daha fazla yatırımcıya açmak olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, “Organize sanayi bölgesinde kurulacak olan işletmeler, Bitlis’e büyük bir istihdam alanı sağlamış olacak” diye konuştu.