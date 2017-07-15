Vali Ünlü, Şehit Aileleri ve Gaziler ile yemekte buluştu

Polis evinde düzenlenen yemeğe Iğdır Valisi Enver Ünlü, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Kahraman Dikmen, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Taner Güneş, kurum müdürleri, Şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Yemek programı saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayarak kuran-ı kerim okunmasıyla devam etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler ile yakından ilgilenen Iğdır Valisi Enver Ünlü yaptığı konuşmada, “Ben şunu hep sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Biz 80 milyon büyük bir aileyiz. Değerli şehit ailelerimize anne, babalarımıza da hep ifade ediyorum. Siz bir evladınızı bu vatana feda ettiniz. Bu güzel vatanın, bağımsızlık, birlik beraberlik, şanlı bayrağı, namusu ve geleceği için onlar şehadet şerbetini içtiler. Ama 80 milyon kardeş, evlat, abi, amca, dayı, yiyen ve torunumuz var. Biz hepimiz sizlerin ailesiyiz. Onlara ne mutlu onlar şehadet şerbeti içti. Siz kederli ailelerine metanet ve sabır diliyorum. Ama Allah bakara süresinde şöyle buyuruyor. “Onlara ölüler demeyiniz onlar bilakis dirilerdir” diyor. Biz bilemiyoruz onlar aramızda onlar peygamber efendimizin komşuları. Bizlere, özellikle sizlere şefaatçi olacaklar. Rabbim onları sizlere şefaatçi kılacak ne mutlu sizlere. Allah, rahmetiyle muamele eylesin. Aramızda olan değerli gazilerimizi buradan saygı ve şükranla yad ediyorum” dedi.

Düzenlenen program daha sonra plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.