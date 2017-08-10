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Vali Tutulmaz, Frig Vadisi’nin turizme kazandırılması için talimat verdi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerini kapsayan ve tarihte önemli bir yere sahip olan Frig Vadisi’nin turizme kazandırılması için daha çok çalışılması adına talimatlar verdi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:46
Vali Tutulmaz, Frig Vadisi’nin turizme kazandırılması için talimat verdi

İhsaniye Kaymakamı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte Frig Vadisi’nde incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, titizlikle ve dikkatle inceleme yaptığı alan içerisinde bulunan tarihi eserler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Dünyada eşi benzeri olmayan tarihi eserlerin korunması ve turizme kazandırılması için talimatlarda bulunan Vali Tutulmaz, daha önce bölgenin turizme kazandırılması ve cazibe merkezi haline getirilmesi için Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) kurulduğunu hatırlatırken bu dönemde çalışmalar hız verileceğini belirtti. Bir birinden değerli eserlerin tahrip edilmesine yönelik çok daha sıkın tedbirlerin alındığını hatırlatan Vali Tutulmaz, başta tüm Afyonkarahisarlıların buraları ziyaret etmesi ve güzelim eserlere daha çok sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:46
  1. Eskişehir
  2. Kütahya
  3. Afyon
  4. Tut
  5. İhsaniye
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