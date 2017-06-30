Vali Toprak’tan sanayi sitesi esnafına ziyaret

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden Vali Toprak, buradaki esnafla bir araya geldi. Vali Toprak, iş yerlerini tek tek dolaştığı Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorun ve taleplerini dinleyerek onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür ettiler.