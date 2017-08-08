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Vali Toprak, spor kompleksini ziyaret etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

08 Ağustos 2017 Salı 22:51
Vali Toprak, spor kompleksini ziyaret etti

Vali Toprak, Pehlivan Mahallesi’nde yapımı süren ve içerisinde spor salonu, yüzme havuzu, gençlik merkezi ile koşu parkurları bulunan spor kompleksini ziyaret ederek, müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Hakan Türk, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Seda Baştürk, AFAD Müdürü Murat Alkan, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı İlyas Başaran ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:51
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