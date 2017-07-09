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Vali Toprak, Öztunç ailesinin düğün törenine katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Merve Bölük ve Mesut Öztunç çiftinin düğün törenine katıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:58
Vali Toprak, Öztunç ailesinin düğün törenine katıldı

Vali Toprak,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi 22. Dönem Hakkâri Milletvekili Fehmi Özkunç’un oğlu Mesut Öztunç için Sümbül Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan düğün törenine katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 22. Dönem Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç ve davetliler tarafından karşılanan Vali Toprak, tebrik ettiği damada altın hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:58
  1. Anadolu Lisesi
  2. Vali Toprak
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