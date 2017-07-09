Vali Toprak, Öztunç ailesinin düğün törenine katıldı

Vali Toprak,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi 22. Dönem Hakkâri Milletvekili Fehmi Özkunç’un oğlu Mesut Öztunç için Sümbül Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan düğün törenine katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 22. Dönem Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç ve davetliler tarafından karşılanan Vali Toprak, tebrik ettiği damada altın hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu.