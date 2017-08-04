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Diyarbakır Valisi söz verdi: Sigarayı bırakana 1 maaş ikramiye

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaret ettiği iplik fabrikası işçilerine sigarayı bırakmaları halinde 1 maaş ikramiye vereceğini söyledi.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:11
Diyarbakır Valisi söz verdi: Sigarayı bırakana 1 maaş ikramiye

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, buradaki fabrikalarda incelemelerde bulundu. Pamuk ipliği üretim tesisini gezen Vali Güzeloğlu, öğle molasında fabrikanın kameriyesinde sigara içen işçilerin yanına gitti. İşçilere sigaranın zararlarını anlatan Vali Güzeloğlu, sigarayı bırakan işlere bir maaş ikramiye verilmesi için fabrikanın personel müdürü Mahmut Dincer'e teklifte bulundu. İşçiler ise valinin teklifine karşılık sigarayı bırakmanın zor olduğu cevabını verince Güzeloğlu, "Bir maaş ikramiye olsa da mı?" diyerek, sigarayı bırakmaları konusundaki ısrarını sürdürdü. "Sigara, sizi bırakmadan siz onu bırakın" diyen Vali Güzeloğlu, sigarının tehlikeli ve çok zararlı olduğu söyledi. Fabrika müdürünün de kabul ettiği teklifini tekrar eden Vali Güzeloğlu, "Sigarayı bıkırsanız sizlere prim verilecek" dedi. 

DİYARBAKIR'A YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Fabrika ziyaretinin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Vali Güzeloğlu, kentte yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 20 bin kişinin istihdam edileceği ve 700 milyon liralık yatırımın yeni OSB'de yapılacağını aktaran Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin 3 etabında yatırım çalışmaları devam ediyor. 4'üncü etabın kurulması için çalışmalarımız bitmek üzere. Yüksek talep ve beklentilere karşı yeni üretim alanlarında ve organize sanayi boyutunda diğer projelerimiz de sürüyor. Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için hazırlıklar devam ediyor. Yeni cazibe merkezi programında Diyarbakır en yüksek talebi ve bu nokta çok yüksek bir yatırım projesi sunulan bir ilimizdir" diye konuştu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü etabının kurulması için çalışmaların devam ettiğini, bunun kurulmasıyla birlikte işletme sayınısın 350'e ulaşacağını, 20 bin kişinin istihdam edileceğini anlattı. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:11
  1. hasan basri güzeloğlu
  2. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi
  3. sigarayı bırakmak
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