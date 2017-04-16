Vali Rahmi Doğan, oyunu kullandı

Kars Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Sosyal Bilimler Yüksel Okulu’na gelerek oyunu kullandı.

Vali Rahmi Doğan, oyunu kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:59

Kars Valisi Rahmi Doğan, vatandaşların yoğun bir şekilde oylarını kullandıklarını, kazasız belasız referandumu sonuçlandıracaklarını söyledi.

Eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte oyunu kullanmak üzere Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’na gelen Vali Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun inşallah kazasız belasız bir şekilde götürürüz. Bir sıkıntı yok her hangi bir sandık başında, sandık merkezlerin de vatandaşlarımız yoğun bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Biz de tüm güvenlik tedbirlerini aldık. İnşallah saat 16.00’da sandıklar açılacak. Açıldıktan sonra kazasız, belasız bir şekilde referandumu sonuçlandırırız. Memleketimiz, milletimiz için, devletimiz için, ilimiz için İnşallah iyi olur. Hayırlı uğurlu olur” dedi.

Vali Rahmi Doğan, daha sonra eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte oy kullanacağı 1036 nolu sandığa gelerek sandık görevlileriyle bir süre konuştuktan sonra oyunu kullandı.

Vali Doğan, oy kullanmak üzere salonunda bulunan vatandaşlarla da kısa süreli sohbet ederek Sosyal Bilimler Yüksekokulu’ndan ayrıldı.

 
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