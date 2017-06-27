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Vali Pekmez’den şehit ailelerine bayram ziyareti

Aksaray Valisi Aykut Pekmez şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

27 Haziran 2017 Salı 16:12
Vali Pekmez’den şehit ailelerine bayram ziyareti

Vali Pekmez eşi Yeşim Pekmez, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk eşi Türkan Aktürk ile birlikte şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Şehit Sinan Kunduracı, Şehit Orhan Koçak, Şehit Recep Mengi, Şehit Yıldırım Keskin’in ailelerini evlerinde ziyaret eden Vali Pekmez şehit aileleri ve yakınları ile bayramlaştı. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz şehit yakınları ile yakından ilgilenerek şehitlere Allah’tan rahmet dileyip şehitlerin emaneti yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri kendileri ile her zaman yakından ilgilenen Vali Pekmez eşi Yeşim Pekmez ile AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz’e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:12
  1. AK Parti
  2. Koçak
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