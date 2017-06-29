Vali Nayir: Daha güzel işler yapma gayretindeyiz

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Tavşanlı Kültür Sarayı Ahmet Uluçay Salonu’ndaki toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kaymakam Yüksel Kara, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuğrul Demiryürek, Oda başkanları ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

“HİZMETİ ALANLA HİZMETİ VEREN BİRBİRİNİ TANIMALI”

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir hizmetin iki kesimi olduğunu ve her iki kesimin de birbirini iyi tanıması gerektiğine dikkat çekti. Vali Nayir, “Gayemiz muhtarlarımızla bir araya gelerek kamu adına yürüttüğümüz çalışmaları hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler olarak yaptığımız çalışmaları ve yansımalarını görmek. Muhtarlarımız kendi mahalle ve köylerini temsilen seçildikleri için sizlerle yapmış olduğumuz toplantıyı o ilçenin tamamıyla yapılmış bir toplantı olarak değerlendiriyoruz. Varsa aksayan, eksik yönlerimiz onları tamamlamaya çalışıyoruz. Kamu hizmetinde esas olan vatandaş memnuniyetidir. Biz devlet tarafından atanmış kişiler olarak veya sizlerin seçtiği yerel yönetim görevlileri olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin temel amacı insanımızın ihtiyaç duyduğu başta emniyet, asayiş olmak üzere, eğitim, altyapı, kültür ve turizm gibi her alanda ihtiyaçları tespit edip onları gidermeye çalışmak. Bu işin bir ucunda hizmeti veren diğer ucunda da bu hizmetten yararlanan, bu hizmetle ilgili olarak talepte bulunan kesim var. Bu iki kesimin birbirini bilmesi, tanıması lazım. Bu iki kesim arasındaki bağları olabildiğince kuvvetli tutmamız lazım” dedi.

“GÖRÜŞEMİYORUM MAZERETİNİ KABUL ETMİYORUM”

Şeffaf ve insan odaklı yönetim vurgusu yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, muhtarların istek ve taleplerinin titizlikle takip edileceğini söyledi. Vali Nayir, “Kamunun vatandaşa kapısı sürekli açık olmalı, şeffaf bir yönetim olmalı. Kütahya’da göreve başladığımdan beri hep bunu sağlamaya, ‘görüşemiyorum’ diye bir problemi kabul etmediğimi söylemeye çalıştım. Kaymakamların nezdinde bana bağlı olan merkezi idare nezdinde buna ait bütün paylaşımları her ilçe ziyaretimde paylaştım. Devlet milleti için var. Bu toprakların yetiştirmiş olduğu Şeyh Edebali’nin belki kültürümüze, belki dünyaya en büyük armağanı olan, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi herkesin, her idarenin dikkat etmesi gereken bir husustur. Bizler, yürüttüğümüz çalışmalarda milletimizin ihtiyacını giderme noktasında görev ve sorumluluk aldığımız için sizlerle olan toplantılarımızda da milletimizin taleplerini, milletimizin bize ulaştırmak istediği hususları değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz. Güzelin güzeli mutlaka vardır. Bir şeyi yapıyorsak buna kanaat edip bu kadar olur deme noktasında olmamalıyız. Bunun daha iyisini yapan yer varsa onu örnek almalı, çalışan bütün dairelerimiz de kendisine bir hedef koyup daha etkili, daha süratli, daha masrafsız yapılabilecek işler varsa bunun gayreti içerisinde bir çalışma yapıp bunu bizimle paylaşmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, sorunlarını ve taleplerini paylaştı. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Nayir, sorunların gecikmeden çözümünü istedi ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Daha sonra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ile AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu söz aldı.

“SADECE İKİ KURUMDA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Kurumlar arası iş birliğinin Tavşanlı Belediyesi’nin temel prensiplerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Biz projelerimizde, günlük çalışmalarımızda ve sosyal belediyecilik alanlarında gerek kaymakamlık makamı olsun, gerekse oda başkanları ve temsilcileriyle tam bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. Burada hemen hemen tüm muhtarlarımızın da dile getirdiği gibi iki kurum, geçmişte Yıldızlar Holding’de olan Osmangazi ile yüzde 49’u özelleştirilmiş Telekom konusunda sıkıntılar var. Osmangazi Zorlu’ya geçti ve biraz iyileşme var. Telekom ise Tavşanlı gibi büyük bir ilçeye sadece 19 kişiyle hizmet vermeye çalışıyor. Kurumların amirleri ilimizi ilgilendiren toplantılara dahi katılmıyorlar. Yani sadece bizim yaşadığımız sıkıntılar değil. Bu toplantı vesilesiyle bir kez daha onların yapacakları çalışmalara hassasiyetle yaklaşmalarını talep ediyorum” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in Tavşanlı’nın her sorunuyla, her talebiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Kaymakam Yüksel Kara, Vali Nayir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“İSTEYENDEN DEĞİL İSTEMEYENDEN ŞİKAYETÇİYİZ”

Tüm tarafları bir arada barındıran toplantının verimli geçtiğini ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, “Çözümcü bir toplantı oldu çünkü konunun tüm tarafları burada. Devlet adına vatandaşa hizmet etmekle yükümlü durumda olan seçilmiş ya da atanmış ilimizin tüm bürokratları ve vekilleri burada. Böyle olunca sorunları daha net ortaya döküp bunların çözümüne daha kolay ulaşıyoruz. Bu yüzden bu toplantıları tekrar etmemiz çok önemli. Çok uzun süredir görmediğim bazı muhtarları burada görme fırsatı yakaladım. Seçilmiş olan muhtarlarımız köylerine karşı sorumlu. Bizim isteyen muhtar ve isteyen vatandaştan bir şikayetimiz yok. İstemeyen, talep dile getirmeyenlerden şikayetimiz var. Bugün bize köyüyle alakalı hiçbir talep iletmemiş, sorun getirmemiş muhtarlarımız var. Onların köylerine karşı olan sorumluluklarını bir kez daha önemle vurguluyorum. Bizim tek bir sorumluluğumuz var o da millete hizmet etmek” şeklinde konuştu. (Tİ - EFE)