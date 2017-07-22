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Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı

Kanada Genel Valisi David Johnston, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in kolundan tutması ülkede tartışmalara neden oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:42

Johnson, Kanada’nın bağımsızlığının 150, yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi’nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth’in dirseğinden tutmuştu.

"KAYMASIN DİYE TUTTUM"

Protokol kurallarına uymayan bu davranışın ardından gelen yoğun tepkiler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Johnston, "Halı kaygan olduğu için Kraliçe’nin düşmesinden endişe ettim." dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:42
  1. Kanada
  2. vali
  3. David Johnston
  4. İngiltere
  5. Kraliçe 2. Elizabeth
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ18 dk önce
    İnsana tapmak, kuka kulluk ve insanlara veya yaradılmışlara kutsiyet kazandırmak, açıkçası bağnazlık yobazlıktan başka bir şey değildir..elin gavuru kendi kutsallarına böyle sahip çıkar bizimkiler de etmedim hakaret bırakmaz.. Aradaki fark..
  • saddisaddi39 dk önce
    asaletiniz batsın. tıpki firavun gibiler. eninde sonunda 2 metrekarelik mezar sizi de içine alacak.
  • MüslümMüslüm42 dk önce
    Pislik kraliçeningeberdiği gün,İnşaAllah ingilterenin dünya üzerinden silindiği gün olur.
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