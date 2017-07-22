Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı

Johnson, Kanada’nın bağımsızlığının 150, yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi’nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth’in dirseğinden tutmuştu.

"KAYMASIN DİYE TUTTUM"

Protokol kurallarına uymayan bu davranışın ardından gelen yoğun tepkiler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Johnston, "Halı kaygan olduğu için Kraliçe’nin düşmesinden endişe ettim." dedi.