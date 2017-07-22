Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
Kanada Genel Valisi David Johnston, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in kolundan tutması ülkede tartışmalara neden oldu.22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:42
Johnson, Kanada’nın bağımsızlığının 150, yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi’nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth’in dirseğinden tutmuştu.
"KAYMASIN DİYE TUTTUM"
Protokol kurallarına uymayan bu davranışın ardından gelen yoğun tepkiler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Johnston, "Halı kaygan olduğu için Kraliçe’nin düşmesinden endişe ettim." dedi.