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Vali Karahan Denizli’de göreve başladı

Valiler Kararnamesiyle Giresun Valiliğinden Denizli’ye atanan Vali Hasan Karahan törenle karşılandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:56
Vali Karahan Denizli’de göreve başladı

Valiler Kararnamesinin 21 Haziran’da yayınlanmasının ardından Denizli’ye atanan ValiHasan Karahan, göreve başladı. Vali Karahan’ı ilk önce Çardak Havalimanında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz, Rektör Hüseyin Bağ ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra Denizli Valiliği önünde düzenlenen karşılama törenine ise ilçe kaymakamları, Emniyet teşkilatı mensupları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Valilik önündeki karşılama törenine bir valilik çalışanı Karahan’a çiçek vererek karşıladı.

Denizli’ye eşi Şule Karahan ve kızı Sudenaz Karahan ile birlikte gelen Vali Karahan, karşılamanın ardından Denizli basınına açıklama yaparak ilk mesajını verdi.

Vatandaşın yardımını ve dualarını beklediklerini belirten Vali Karahan, “Şehrimiz için hayırlı olur. Denizli zaten kendini ispatlamış bir ilimiz. Biz de bundan sonra müreffeh bir Denizli için elimizden geleni yapacağız. Artık biz de bir Denizliliyiz, Allah yardımcımız olsun. İnşallah hepimize hayırlı olsun. Yoğun bir karşılama oldu, Denizli bizleri bağrına bastı” dedi.

Daha sonra valilik toplantı salonuna giden Vali Karahan, burada protokol üyelerine kısa bir konuşma yaptı.

Vali Karahan protokol üyeleri ile birlikte Valilik Makamına giderek, onlarla burada sohbet etti.

Öte yandan Denizli Valiliğinden Merkeze atanan Vali Ahmet Altıparmak’ın resmi, Denizli’de valilik yapıp resimleri asılan valilerin arasına asıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:56
  1. Denizli
  2. Giresun
  3. Ahmet Altıparmak
  4. Osman Zolan
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